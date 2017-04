Romanian Business Leaders critica dur impozitul pe gospodarie si legea salarizarii unice: In 2018, economia Romaniei poate reintra in haos

RBL considera ca "introducerea de masuri fiscale netestate, complicate si greu de aplicat pune in pericol stabilitatea economica a tarii si ameninta coeziunea sociala".In sprijinul acestor acuzatii, RBL invoca faptul ca "Romania are deja cel mai fragil buget din Uniunea Europeana (UE), cu pondere a veniturilor in PIB de aprox. 25%, la peste 15 puncte procentuale fata de media UE si la 10 puncte procentuale de media statelor UE din Europa centrala (Ungaria, 38%, Croatia, 37%, Cehia si Polonia, cate 35% din PIB)"."In 2018, bugetul va pierde atat fluxurile de numerar prin neretinerea la sursa a impozitului pe venit, precum si cca. 1,4% din PIB, conform estimarii FMI, rezultate din reducerea cotelor de impunere la 0% si 10%, prin introducerea impozitului pe venitul global al unei gospodarii", astfel incat, per total, pentru mediul de afaceri, sistemul de impozitare propus nu va genera beneficii care sa depaseasca costul birocratiei necesare implementarii lui".RBL acuza si legea salarizarii unitare, in urma careia "statul va cheltui mai multi bani cu salariile angajatilor din sectorul public"."Este o majorare facuta in mod haotic si fara un fundament economic realist: excedentul bugetar raportat pentru primul trimestru din 2017 este calculat inainte de majorarea concreta a salariilor. Salariile din sectorul public pot fi majorate, in linie cu veniturile bugetare reale, cu criterii clare de performanta, scopul fiind cresterea eficientei totale a sistemului bugetar", afirma RBL.In plus, o astfel de schimbare a "regulilor jocului intr-un interval de mai putin de un an arata ca statul roman este impredictibil, instabil si netransparent".Aceasta in conditiile in care, potrivit sursei citate, "nu primesc prioritate masurile care chiar pot stimula activitatea economica si duce la venituri mai mari", precum reducerea birocratiei (cum ar fi cazul eliminarii prevederilor care blocheaza inregistrarea in scop de TVA, care in fapt au ramas neatinse dupa asa-zisa eliminare a formularului D088), eliminarea barierelor administrative inutile in domeniul autorizatiilor de construire si incurajarea bugetarii multianuale si a programelor de investitii in infrastructura."RBL semnaleaza ca masurile luate de decidentii politici de cateva luni incoace risca sa duca tara si pe noi toti, impreuna, spre un dezastru economic care va anula progresul obtinut cu greu din ultimii trei ani", se mai arata in acest comunicat.