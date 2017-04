PSD ar putea renunta la proiectul TVA zero pentru locuinte si publicitate

"Saptamana viitoare voi avea ultima discutie cu colegii din comisiile din specialitate. Se pare ca agentii comerciali din domeniu au o temere justificata ca vor avea probleme cu cash-flow-ul pentru ca o sa aiba de recuperat TVA. Am cerut Ministerului Finantelor sa gaseasca pana saptamana viitoare o modalitate sa vedem daca se poate rezolva aceasta problema, sa nu ajunga firmele din domeniu sa astepte sa-si recupere banii 1-2 ani. Exista varianta sa se recupereze imediat TVA - iar daca in 30 zile nu e rambursat, atunci sa curga imediat penalitati. Daca nu gasim solutii, varianta e sa renuntam la idee. Dar nu as vrea sa renuntam, sa ne impiedicam de acest detaliu birocratic", a spus Dragnea despre proiectul de lege privind TVA zero la tranzactiile cu locuinte. Reamintim ca la Senat a fost depus acest proiect de lege, dar nu a intrat nici pana acum in dezbatere.Dragnea a spus ca PSD ar putea renunta si la proiectul privind TVA zero la publicitatea pentru presa. El a motivat prin faptul ca furnizorii de publicitate ar urma sa scada sumele investite in reclama exact cu cuantumul scaderii TVA."Daca cei carora ne adresam nu vor, nu facem binele cu forta. TVA zero a fost gandita in conditiile in care sumele din publicitate care sa ajunga in presa cresteau. Dar multi oameni din presa au vorbit cu oameni din publicitate, care au vorbit cu furnizorii de publicitate, si au spus ca daca scade TVA vor scadea si ei sumele, deci nu are rost. Saptamana viitoare vom lua o decizie finala", a spus Liviu Dragnea.