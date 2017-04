Propunere-bomba a lui Calin Popescu Tariceanu: Eliminarea venitului minim garantat. Plus: Eu propun cota unica de 16% pe venituri, nu 10%

Vorbind la Parlament despre propunerea PSD de impozitare a venitului global, Tariceanu a declarat ca "nu va fi vorba sub nicio forma de un impozit progresiv" si ca "e preferabil cel putin pentru o perioada sa mentinem cota unica de 16%".Potrivit datelor oficiale de la Ministerul Muncii, in luna martie 2017 au beneficiat de venitul minim garantat 248.000 de persoane, suma totala platita in martie de stat fiind de circa 70 de milioane de lei ().Reamintim ca extrem de multe companii se plang ca nu pot gasi forta de munca, mai ales in zonele sarace din tara, din cauza ca multi romani apti de munca prefera sa traiasca din venitul minim garantat. Acest venit a fost aparat insa puternic de PSD de-a lungul timpului."Eu si colegii mei opinam ca e bine sa ramanem la 16% (cota de impozitare pe venit - n.red.), dar trebuie sa mai facem ceva in plus", a adaugat liderul ALDE. Tariceanu este de parere si ca "trebuie sa renuntam complet la venitul minim garantat. Nu putem, daca nu avem forta de munca, sa ii lasam pe unii sa stea acasa pe venitul minim garantat, trebuie sa isi caute locuri de munca."In ceea ce priveste impozitul pe gospodarie, Tariceanu spune ca "Nu e vorba de introducerea unui nou impozit" si vorbeste despre el inclusiv ca despre "un stimulent pentru fiscalizara tuturor activitatilor comerciale"."Ideea este sa largim baza de impozitare", a adaugat liderul ALDE. "Sunt angajati in Romania care nu figureaza nicaieri, nu platesc impozite si acest lucru nu poate sa continue."