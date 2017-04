Donald Trump cere din nou renegocierea tratatului de liber schimb nord-american si ameninta cu retragerea, fara un "acord echitabil"

"Am primit apeluri telefonice de la presedintele Mexicului si de la premierul Canadei cerand renegocierea Alena mai degraba decat incheierea sa. Am acceptat, sub rezerva ca, daca nu ajungem la un acord echitabil pentru toti, vom pune capat Alena", a scris Trump, pe contul sau de Twitter."Relatiile sunt bune - acord foarte posibil", a adaugat el.Casa Alba a anuntat miercuri seara ca cele trei tari prevad renegocierea "rapida" a acestui acord comercial.Acest anunt a venit la cateva ore dupa aparitia unor informatii in presa americana potrivit carora presedintele Trump are in vedere retragerea rapida din acest tratat.Un decret al guvernului ar fi in stadiul final, potrivit unor oficiali de la Casa ALba citati de Politico, si acesta ar putea fi semnat in urmatoarele doua saptamani.Acest tratat de liber schimb, semnat in 1 ianuarie 1994, a fost calificat drept un "dezastru" de presedintele Trump, care considera ca a provocat pierderea a milioane de locuri de munca pentru industria americana, pe fondul delocalizarii in Mexic, in special.