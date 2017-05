Finantele: Bursele, ajutoarele de inmormantare, indemnizatiile pentru copii NU vor fi impozitate

Avand in vedere amploarea si complexitatea noului model de impozitare, care aduce modificari importante cadrului fiscal actual in ceea ce priveste introducerea impozitului anual global (IVG), acesta se afla in lucru in cadrul grupurilor constituite din reprezentanti Ministerului Finantelor Publice si reprezentanti ai mediului de afaceri, au transmis vineri reprezentantii MFP. In acest sens, in cadrul grupurilor de lucru se discuta mai multe variante posibile. In niciuna din aceste variante de implementare a noului concept bursele, ajutoarele de inmormantare, indemnizatiile pentru copii nu vor fi impozitate.