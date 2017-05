FMI cere Germaniei sa cheltuiasca mai mult, pentru a-si sustine partenerii europeni

Germania este criticata frecvent de institutiile internationale sau de partenerii sai comerciali, care o acuza ca nu importa si nu investeste suficient.Marjele bugetare de care dispune Germania "ar trebui folosite pentru initiative care sa intareasca potentialul de crestere, precum investitii in infrastructuri fizice si digitale, ajutorarea copiilor, integrarea refugiatilor si relaxarea poverii fiscale asupra muncii", a afirmat Fondul Monetar International in raportul regulat privind economia germana.Fondul sugereaza o politica pentru incitarea germanilor sa munceasca mai mult timp, ceea ce ar putea incuraja populatia imbatranita sa consume mai mult, in loc sa economiseasca pentru pensie.Germania a inregistrat anul trecut un excedent record de aproape 24 de miliarde de euro, respectiv 0,8% din PIB, in timp ce majoritatea vecinilor sai europeni se lupta cu deficite.Ministrul german de Finante, Wolfgang Schauble, un adept al rigorii bugetare, a evocat posibile reduceri de impozite, dar doar dupa alegerile din toamna.FMI pledeaza de asemenea pentru "o crestere continua a salariilor si a inflatiei" in Germania "pentru a majora inflatia in zona euro si facilita normalizarea politicii monetare.