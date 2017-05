Curtea de Justitie a UE: Acordurile comerciale de liber-schimb nu pot fi incheiate fara acordul parlamentelor nationale

Curtea, interogata de Comisie in cadrul tratatului comercial incheiat cui Singapore, considera ca tribunalele de arbitraj incluse in acordurile de liber-schimb negociate tin de o "competenta partajata intre Uniune si statele membre".Iar acest lucru impune ratificarea de fiecare dintre cele 38 de parlamente nationale sau regionale din Europa.Comisia Europeana, care a incheiat un acord de liber-schimb cu Singapore in 2013, a sesizat chiar ea Curtea pentru a afla daca are "competenta exclusiva" pentru parafare.Dar Curtea de Justitie a mers in sensul Consiliului UE si al statelor membre, care credeau contrariul, afirmand ca un astfel de acord "nu poate fi incheiat fara participarea statelor membre".