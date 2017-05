Rusia: Relansarea economica pare sa se accelereze

Aceasta prima evaluare este usor superioara previziunii guvernului (+0,4%).Cu mai putin de un an fata de alegerile prezidentiale din martie 2018, la care, in absenta unor foarte mari surprize, Vladimir Putin se va prezenta din nou, cifrele par sa confirme tendinta de relansare dupa dureroasa criza pe care a traversat-o tara, si in urma careia numarul rusilor aflati sub pragul de saracie se apropie de 20 de milioane.In trimestrul patru din 2016, Rusia a inregistrat prima crestere a PIB-ului in cifre anualizate, dupa trimestrul patru din 2014 (+0,3%).PIB-ul a scazut cu 2,8% in 2015 si cu 0,2% in 2016 din cauza prabusirii cotatiei petrolului si a sanctiunilor occidentale impuse dupa criza ucraineana.Guvernul se asteapta la crestere economica de 2% in 2017.