Impozitul pe gospodarie - modelul german

Profit si eu de scadenta depunerii declaratiilor de venit germane in 31 mai, pentru a explica celor interesati cum se desfasoara lucrurile acolo.Anul acesta, data limita standard pentru depunerea declaratiei de impozit pe venitul din 2016 (Einkommensteuererklärung) a ramas 31 mai 2017. Din 2019, termenul se va prelungi pana in 31 iulie.Declaratiile se pot completa pe hartie sau in format electronic, pentru ultima varianta optand peste 20 de milioane de cetateni din Germania, dupa cum informeaza firma de statistica Statista Formularistica e complexa, cu multe rubrici si cateva anexe. Insa nu fiecare are de completat toate rubricile, care acopera intreaga paleta de cifre vizata de fisc. Prin urmare, dupa una sau doua incercari, fiecare persoana isi poate completa singura declaratia, asumandu-si prin semnatura corectitudinea ei.Nu exista pentru persoane private obligativitatea angajarii unui consultant fiscal in acest sens. Ca avantaj, acest consultant stie poate mai multe chichite decat stau in instructiunile puse la indemana oricui si ca termenul de depunere prin consultant fiscal (CF) este automat pana la finele anului (ca persoana fizica, pentru decalarea termenului de depunere trebuie depusa o cerere la fisc-Finanzamt).Ca dezavantaj, este faptul ca acesta costa bani. Unii CF percep o taxa raportata la timpul investit in completarea (sau doar verificarea) declaratiei de impozit. Minimul este de regula o jumatate de ora, la tarif de 79 euro/h + TVA. Cu cat declaratia e mai complicata (de ex. contine si venituri din chirii), CF-ul taxeaza mai mult. Un exemplu de facturare a serviciilor de consultanta intre 150 si 500 de euro poate fi accesat la acest link In Germania mai exista si servicii de consultanta fiscala care ii ajuta (mai ales pe straini) sa-si recupereze o o parte din impozitul platit la stat, retinand ca si comision intre 10-20% din suma pe care clientul o are de recuperat, iar aceasta doar la restituirea banilor de catre fisc. Serviciul de PF deruleaza totul, si viramentul bancar, trimitand clientului pe cont doar diferenta ramasa dupa retinerea propriului comision.Referitor la termenele depunerii declaratiilor, precum si la anumite conditii de pausalizare a anumitor deduceri repetabile in timp, exista multa ingaduinta din partea fiscului german fata de cetatean, cu conditia sa fie anuntat si informat anterior, in scris. Raspunsul de acceptare sau de respingere vine si el prompt, in timp util.Relatia cu fiscul e una armonioasa, daca se respecta corectitudinea datelor, se furnizeaza documente si chitantele aferente, de catre cetatean. Termenul de rezolvare este intre sase saptamani si trei luni, depinde de cat de aglomerat este fiscul si daca "dosarul" declaratiei este complet.La instiintarea de impozitare (Einkommensteuerbescheid) se poate face reclamatie tot la fisc sau pe cale juridica, in termen de doua saptamani. La scurt timp dupa acest termen, eventuala restituire de impozit este pe cont. Spun eventuala, deoarece unele persoane, in urma declaratiei de impozit, nu primesc, ci datoreaza bani la stat.Aceasta se intampla, de regula, cand o persoana dintr-un cuplu care face declaratie de impozit comuna a beneficiat de o clasa de impozitare mai avantajoasa. In Germania exista sase clase de impozitare (Steuerklasse I-VI), ce desemneaza persoana care castiga singura sau in cuplu, are un job principal si unul secundar, acestea fiind trecute pe asa-numita cartela de impozit pe salariu (Lohnsteuerkarte), cu eventuale mentiuni referitoare la copii, situatia de handicap, pausale de costuri repetitive, acceptate de Finanzamt.E complicat? Nu e. Caci cartela se afla in buna pastrare la angajator, iar modificarile pe aceasta le facea la cerere fiscul, returnand-o pe loc angajatului. Acum, tot acest procedeu este automatizat, iar persoana in cauza nu trebuie sa-si mai faca griji in acest sens.Un cuplu in care ambii lucreaza poate opta pentru combinatia de clase I-IV, ceea ce inseamna ca plateste impozitul corect in timpul anului, iar la echilibrarea de anul viitor, poate spera (si primi) diferenta rezultata in urma deducerilor legale. Multe cupluri insa opteaza pentru combinatia de clase III-V, adica pentru o mai mica impozitare in timpul anului, urmand sa plateasca diferenta "la bilant".Simplu spus, se platesc aceleasi impozite, insa daca ai combinatia I-IV creditezi tu statul, iar daca ai III-V, te crediteaza el pe tine. Surpriza poate fi, pentru categoria din urma, o plata (Nachzahlung) de cateva sute de euro, in anul viitor. Iar acesti bani trebuie sa-i ai pregatiti.Inca o mentiune: Pe prima pagina a declaratiei de impozit e o casuta care trebuie bifata in cazul cuplurilor, iar aceasta exprima optiunea de a-si pune impreuna veniturile, sau nu (Zusammenveranlagung, sau getrennte Veranlagung).Prin urmare, fiscul german nu impune "gospodaria", ci lasa la latitudinea cetateanului traitor in cuplu cum sa-si plateasca impozitele catre stat.Iar acum sa trecem la "deductibile". Oricine poate lua instructiunile in forma tiparita sau sa le descarce de pe net, pentru declaratia curenta. De regula, in fiecare an apar mici modificari, impuse de modificarile din legislatie si Codul fiscal, prin urmare, inainte ca cineva sa se puna pe treaba in completarea DI (declaratiei de impozit) e bine sa le citeasca, altfel poate pierde bani.Sume pausale si libere de impozitare:Acest lucru trebuie dovedit prin hartia aferenta eliberata de banca/bancile la care clientul are deschise conturi de economii., care este pentru 2016 de 1.000 de euro. In aceasta pausala intra cheltuieli legate de munca, de ex. drumul dus (fara cel de intors) la serviciu. De regula, pana la o distanta de 20 de km de locul de munca nu poti adauga nimic, caci banii cheltuiti pe benzina sau mijloace de transport in comun sunt mai putini decat 1.000 de euro, care se acorda oricum. Cine lucreaza la distante mai mari obtine diferenta in plus.- administrarea contului taxata de banca, maximum 16 euro.- care reprezinta 68% din sumele platite de angajat la pensia obligatorie + 12% din salariu dedicate altor contributii la asigurarile sociale. Aceasta pausala este plafonata la maximum 1.900 euro pt. clasele de impozitare I, II, IV, V si de 3.000 euro la clasa III.Cine castiga putin, e complet scutit de impozit. Pentru 2016, acest minim este 8.820 euro, pentru cupluri 17.640 euro. Tabelele cu impozitarea in functie de venit (fara deducerile ulterioare, de pe DI) sunt la dispozitia oricui, pentru a-si putea singur vedea rubrica in care se inscrie si cat ar avea, la o adica, de platit. La acest link se pot vedea tabele (pe ani), atat pentru impozitarea individuala (tarif de baza - Grundtarif ), cat si cea colectiva (pentru cupluri - Splittingtarif ).In 2017, 4.716 euro castigati de parinti sunt scutiti de impozit, la care se mai adauga 2.640 de euro pentru necesitatile de "dadacire", crestere si educatie a copilului. O mentiune: parintii pot opta intre alocatie pentru copii (192 euro pentru primul si al doilea copil, urmatorii beneficiind de 223 euro fiecare), sau sumele libere de impozitare evidentiate mai sus, iar nu de ambele inlesniri. Beneficiaza de deduceri suplimentare parintele care isi creste copilul singur (pt. primul copil - 1.908 euro, pt. fiecare copil urmator - cate 240 euro).. Se refera la pensionarii de peste 64 de ani, care pe langa pensie au venituri suplimentare sau incaseaza chirii. In DI 2017, sunt scutite de impozit 20,8% din aceste venituri, maximum 988 euro., de exemplu intr-o asociatie sportiva. E o inlesnire fiscala unica, indiferent cate astfel de activitati sunt prestate si in cate asociatii, in cuantum de 720 euro/an.o primeste oricine are o activitate suplimentara ca artist, ingrijitor (de persoane) sau formator profesional, in slujba unei organizatii de interes sau uz public, aceasta ridicandu-se la o deductibilitate de maximum 2.400 euro.beneficiaza de inlesniri fiscale, deducerile variind intre 370 si 3.700 de euro, in functie de gradul dovedit, de handicap. Cu facturi suplimentare, de peste 600 de euro, in acest caz se mai pot acorda niste deduceri din impozit.sunt acceptate facturile care confirma plata unei scoli private pentru copii (pana la 6.000 euro/an), cheltuieli stomatologice deosebite, un anumit procent (20%) din facturile meseriasilor care au facut reparatii curente in locuinta, cheltuieri cu incendii, inundatii in locuinta, casatorii sau inmormantari (in afara celor pentru pomeni sau cheful de nunta). Se mai pot deduce donatiile banesti catre organizatii religioase sau de utilitate publica, cotizatiile si donatiile catre partide politice, in cuantum de pana la 1.650 euro/persoana.Nu toata lumea este obligata, in Germania, sa depuna o declaratie de venit anuala, acest lucru fiind in functie de venit. Insa a o depune renteaza, aproape intotdeauna. O statistica citata de publicatia Focus spune ca 87% din cereri sunt solutionate de fisc favorabil pentru cetatean. Potrivit Oficiului Federal de Statistica, media restituirilor a fost in 2016 in valoare de 875 euro/persoana. O suma frumusica, cu care se poate face un mic concediu in vara, am spune noi.