Comisarul european Pierre Moscovici avertizeaza asupra riscului unei revolte in zona euro

"Problema astazi cu zona euro este ca nu creeaza convergenta intre statele membre si daca acest lucru continua asa, veti vedea o revolta", a spus Moscovici, in cadrul seminarului "European Business Summit", la Bruxelles."O revolta in nordul Europei a celor care considera ca platesc pentru altii in timp ce acestia" nu fac acelasi efort, a spus fostul ministrul francez al Economiei."Si de asemenea o revolta in sudul Europei unde oamenii au impresia ca aceasta crestere (economica) este pentru cealalta parte a Europei, ca austeritatea este pentru ei si ca nu exista o solidaritate impartasita", a adaugat el.Acesta a citat, in randul divergentelor, datoria publica italiana, de doua ori mai mare decat cea a Germaniei.Pentru a depasi aceste divergente, Comisia Europeana intentioneaza sa prezinte in 31 mai propuneri pentru aprofundarea Uniunii Economice si Monetare (UEM)."Statu quo nu mai este o optiune deoarece mostenirea crizei (economice care a izbucnit la finele lui 2007) a produs o dinamica a divergentei in zona euro", a explicat Moscovici.Acesta respinge o "Uniune a transferurilor" - respectiv un sistem de transferuri permanente intre statele membre mai bogate spre cele mai sarace - dar si regula "fiecare pentru sine".Comisarul european pledeaza in schimb pentru o "mai buna coordonare a politicilor macro-economice intre statele membre".Moscovici se pronunta de asemenea pentru "o capacitate bugetara pentru aceasta zona, cu o guvernanta mai puternica, care sa ia forma unui 'minister al Finantelor' in zona euro, precum si un parlament" care va fi format din eurodeputatii celor 19 tari care fac parte din zona euro.Aceste idei au fost vehiculate si de noul presedinte francez Emmanuel Macron in timpul campaniei electorale si discutat luni de ministrii francez si german de Finante, Bruno Le Maire si Wolfgang Schauble, in cadrul primei lor intalniri la Berlin.