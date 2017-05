[P] EY Romania lanseaza platforma de idei 25deIntrebari.ro si cauta intrebarile pentru viitorul Romaniei

Platforma www.25deIntrebari.ro face parte din proiectul "25 de intrebari pentru viitorul Romaniei" care marcheaza aniversarea a 25 de ani de activitate EY in Romania. Campania porneste de la premiza ca progresul este o consecinta a intrebarilor care genereaza idei si raspunsuri de impact, contribuind astfel la transformarea societatii.Specialistii EY din Romania si de la nivel global vor raspunde la cele 25 de intrebari selectate oferind recomandari economice care ar putea contribui la viitorul Romaniei.Primele intrebari pentru viitorul Romaniei au fost propuse de lideri de opinie si executivi ai unor companii importante din Romania, printre care Bogdan Ion, Country Managing Partner EY Romania, Steven van Groningen - Presedinte Raiffeisen Bank, Catalin Stancu - Director General Electrica, Mihai Marcu - Presedinte MedLife, Catalin Pauna - Senior Economist la Biroul Bancii Mondiale in Romania, Daniel Dines - CEO UiPath, precum si tineri antreprenori, printre care Ionut Budisteanu - inginer si inventator, Mihai Toader Pasti, manager proiect EFdeN, Alex Gavril - Managing Partner Promocrat, Elena Calistru - Presedinte Funky Citizens, Octavian Pascu - Consultant Senior, Departamentul Asistenta in Afaceri EY Romania.Bogdan Ion, Country Managing Partner EY Romania: "Intrebarea mea pentru viitorul Romaniei este cum putem evita capcana veniturilor medii.", Steven van Groningen, Presedinte Raiffeisen Bank: "Intrebarea mea pentru viitorul Romaniei este cum finantam sustenabil tot ce e de facut aici, infrastructura, educatie, ca sa ajungem la nivelul de bunastare dorit?", Catalin Stancu, Director General Electrica SA: "Intrebarea mea pentru viitorul Romaniei este ce sa finantam pentru viitor, care ar fi primele 3 domenii in care sa investim?", Mihai Marcu, Presedinte MedLife: "Intrebarea mea pentru viitorul Romaniei este cum putem stabili doar cinci taxe si care vor fi acestea astfel incat sa devenim o tara competitiva la nivel european?", Catalin Pauna, Senior Economist Banca Mondiala: Intrebarea mea pentru viitorul Romaniei este, in conditiile de convergenta economica cu Europa, de ce somajul la tineri e asa ridicat?, Daniel Dines, CEO UiPath: "Intrebarea mea pentru viitorul Romaniei este legata de tehnologie. Sunt multi care vad un viitor sumbru, in care oamenii sunt inlocuiti de roboti. Dar intrebarea este daca acest lucru nu este o oportunitate pentru Romania? Si de ce se intampla asta? Tehnologia, automatizarea pot fi o oportunitate pentru Romania".Printre intrebarile deja inscrise pe site se regasesc: Putem sa inglobam tehnologia in munca noastra? Cum putem sa pregatim tanara generatie pentru viitorul pe care noi il construim azi? Ce as putea face pentru a aduce romanii inapoi in tara lor?In 2017, EY Romania aniverseaza 25 de ani de activitate, o perioada in care a contribuit la viitorul Romaniei prin: sprijinirea mediului antreprenorial, consultanta oferita investitorilor straini inainte de intrarea pe piata locala si asistenta acordata statului in privatizarea marilor companii romanesti.EY este liderul de pe piata serviciilor profesionale din Romania, cu peste 700 de angajati in Romania si Republica Moldova si birouri in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Chisinau. Compania furnizeaza servicii integrate de audit, asistenta fiscala, asistenta in tranzactii si servicii de asistenta in afaceri catre companii multinationale si locale. Mai multe detalii pe: www.eyromania.ro