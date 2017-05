Gelu Diaconu, fostul sef al Fiscului: Structurile de control ale ANAF au fost practic confiscate de un grup cu vechi stagii de infractionalitate inca nedovedite formal

Fostul sef al Fiscului, demis dupa ce DNA l-a pus sub urmarire penala in Dosarul Partida Romilor - dosar restituit de judecatori catre DNA - critica dur guvernele Grindeanu si Ciolos pentru politica fiscala si modul in care realizeaza colectarea veniturilor la bugetul de stat.Diaconu atrage atentia in postarea citata ca "aripa populista a PSD" a propus un "buget fantezist", catalogand intentia de introducere a impozitului pe gospodarie "o prostie in stare". In privinta promisei legi a salarizarii unitare a bugetarilor, Diaconu spune ca aceasta va avea "un impact imens pe cheltuielile publice si peticim gaura cu venituri din confiscarea rezervelor de dezvoltare a catorva companii de stat ramase profitabile".