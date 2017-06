Ministrul Finantelor: Impozitul pe gospodarie va fi implementat in doua-trei etape / Consultantii fiscali ar putea fi inlocuiti cu un sistem informatic

"Vor fi doua sau trei etape de implementare a acestui sistem. Cu siguranta, prima etapa va fi de la 1 ianuarie 2018", a afirmat Stefan.Potrivit acestuia, se va trece la globalizarea veniturilor in 2019, dar fara a se elimina retinerea la sursa a celor de natura salariala.In plus, o aplicatie informatica ar putea inlocui consultantii fiscali in cazul aplicarii impozitului pe venitul global, daca statul ar reusi sa integreze resursele informatice care se regasesc astazi in diverse institutii, in conditiile in care exista constrangeri in ceea ce priveste sistemul informatic al Fiscului de a implementa rapid un astfel de sistem."Ceea ce ar fi trebuit sa faca acesti consultantii fiscali, se poate rezolva folosind resursele informatice care se regasesc astazi in diverse institutii ale statului, in administratia centrala sau locala, daca suntem in stare sa le integram intr-o aplicatie informatica. Daca reusim, vom avea tot ceea ce ar fi trebuit sa contina declaratiile fiscale (...). Cred ca este o solutie mai ieftina, mai buna, mai moderna", a afirmat Stefan.El considera ca, atunci cand se va implementa acest sistem, fiecare cetatean va avea la dispozitie un mecanism online pentru plata impozitelor si taxelor.