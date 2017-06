​Romania, cea mai mare crestere economica din UE in primul trimestru din 2017 (5,6%)

In cifre anualizate, PIB-ul Romaniei a crescut in primul trimestru cu +1,7%. Urmeaza Letonia (+1,6%), Slovenia (+1,5%) si Lituania (+1,4%). Cea mai slaba crestere a fost inregistrata de Marea Britanie (+0,2%).PIB-ul zonei euro a crescut in primul trimestru din 2017 cu 0,6%, o cifra similara fiind inregistrata si la ansamblul blocului comunitar.Comparativ cu primul trimestru din 2016, PIB-ul zonei euro a crescut cu 1,9% iar cel al UE cu 2,1%.In primul trimestru din 2017, PIB-ul SUA a crescut cu 0,3% in raport cu trimestrul precedent (dupa +0,5% in trimestrul 4 din 2016). In raport cu acelasi trimestru din anul precedent, PIB-ul a crescut cu 2,0%.