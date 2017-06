​Gelu Diaconu, fostul sef al Fiscului, sustine ca Dragnea ii ataca pe Grindeanu si pe ministrul Finantelor pentru ca acestia ar vrea sa-l demita pe seful Fiscului din cauza lipsei de performanta

"In cadrul sedintei de analiza la care au participat ministrul, secretarii de stat si presedintele ANAF, plus cativa consilieri, a fost o discutie extrem de tensionata pe seama lipsei de performanta ANAF. De fapt, premierul Grindeanu este perfect informat despre debandada creata in ANAF de noua gasca aflata la conducere. Asa cum sunt faptele si cifrele colectarii conducerea ANAF ar trebui destituita imediat. Ceea ce a si sugerat premierul in timpul sedintei de analiza, dupa jumatate de an de esecuri pe linie, tolerate cu mare ingaduinta", scrie Diaconu.Reamintim ca Stan, numit sef la Fisc in primele zile ale guvernului Grindeanu, este considerat un apropiat al aripii Dragnea/Badalau.