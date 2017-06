[P] Romanii raman optimisti: Peste 8 milioane de euro au transferat migrantii din UK in Romania in ciuda anuntului legat de declansarea alegerilor anticipate

Situatia politica extrem de tensionata din Marea Britanie nu i-a descurajat pe romanii plecati la munca in Regatul Unit sa trimita bani acasa. TransferGo a fost unul dintre cele mai folosite astfel de servicii de transfer international online de bani, iar cifrele companiei arata ca incertitudinea generala, care se traduce de obicei printr-un pesimism al consumatorilor ce se regaseste si in deciziile lor financiare, nu a dus la o incetinire a fluxurilor de bani.

In ciuda esecului, May a primit mandat de la Regina Elisabeta a II-a pentru formarea unui nou cabinet, anuntat la sfarsitul saptamanii si care nu s-a dovedit a fi cu mult diferit fata de cel de dinainte. Conservatorii lui May depind, insa, de o intelegere cu Partidul Democrat Unionist (DUP), o formatiune nord-irlandeza mica si ultra-conservatoare pentru a forma o majoritate in Parlament. Acordul intre cele doua partide ar putea fi amanat pe saptamana viitoare, ca urmare a incendiului care a izbucnit marti noaptea la Grenfell Tower (vestul Londrei), soldat cu moartea mai multor persoane si ranirea a cel putin 50.

Premierul Theresa May a pierdut majoritatea absoluta in urma recentelor alegeri parlamentare, declansate tocmai din dorinta liderului din Downing Street de a-si consolida puterea si mandatul pentru negocierea iesirii Marii Britanii din UK. "O palma in fata pentru Theresa May", au titrat ziarele europene de a doua zi.In ciuda esecului suferit de May la alegeri, cosiderat de unii analisti a fi un vot impotriva Brexitului, premierul britanic a declarat marti, la Paris, in cadrul unui briefing de presa sustinut alaturi de presedintele francez Emmanuel Macron, ca Marea Britanie va mentine calendarul pentru Brexit.Negocierile ar urma sa inceapa saptamana viitoare. In replica, Macron a afirmat ca "usa va fi mereu deschisa", in situatia in care Regatul Unit decide sa ramana totusi in Uniunea Europeana. Chiar daca politicienii englezi se vor razgandi, procesul de iesire din UE a fost deja demarat. Marea Britanie nu ar trebui sa se astepte sa beneficieze de aceiasi termeni favorabili pentru a ramane in Uniune, a fost mesajul transmis de Guy Verhofstadt, coordonatorul pentru Brexit din cadrul Parlamentului European.Desi evenimentele ultimelor saptamani s-au resimtit si in plan economic, orasul londonez cerandu-i lui May un soft Brexit, astfel incat investitorii sa isi controleze mai bine pierderile, romanii plecati la munca in UK au continuat sa trimita bani acasa.Din aprilie, de cand premierul britanic a anuntat declansarea alegerilor anticipate, romanii au trimis prin TransferGo aproximativ 8 milioane de euro, cifra care nu arata deloc rau avand in vedere ca in astfel de momente, diversele teorii si afirmatii aruncate in spatiul public au tendinta sa inspire frica si retinere in randul consumatorilor.Reprezentantii TransferGo spun ca au remarcat un trend ascendent in ceea ce priveste numarul de oameni interesati de serviciul lor chiar in aceasta perioada. Inregistrarile de conturi noi au crescut. Mai mult, in mai a fost atins un nou record din acest punct de vedere. Se pare ca in contextul in care lira a scazut, romanii obisnuiti sa trimita bani prin metodele alternative au cautat solutii mai avantajoase pentru buzunarele lor.