[P] ​Prelungirea termenului de depunere a aplicatiilor pentru instrumentul financiar de creditare a intreprinderilor mici si mijlocii

Termenul de depunere a expresiilor de interes ale intermediarilor financiari pentru instrumentul de creditare cu dobanda subventionata si partajarea riscului (Portfolio Risk Sharing Loan) din cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020 a fost prelungit pana la 31 decembrie 2017.





Apelul pentru expresii de interes poate fi accesat pe website-ul Fondului European de Investitii (FEI) . Apelul se adreseaza intermediarilor financiari (institutii de creditare a IMM), in timp ce intreprinderile vor putea obtine ulterior credite de la intermediarii selectati.Apelul, lansat in decembrie 2016, face parte din implementarea acordului de finantare semnat in septembrie 2016 de catre Fondul European de Investitii si Guvernul Romaniei pentru crearea de instrumente financiare pentru IMM in valoare de 59,3 milioane euro, suma alocata din Programul Operational Competitivitate 2014-2020, cofinantat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala. Pe langa instrumentul de creditare, s-a lansat si un instrument de capital de risc, pentru care selectia intermediarilor financiari este in desfasurare.Noile instrumente financiare consolideaza succesul inregistrat prin Initiativa JEREMIE, care a facilitat acordarea de noi imprumuturi si investitii in valoare de peste 680 milioane euro, multiplicand de trei ori resursele alocate prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007-2013, cofinantat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.