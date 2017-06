Proiect USR: IMM-urile validate de piata, facilitati la plata contributiilor pentru angajati

Deputatii Cristina Pruna si Claudiu Nasui arata ca pot beneficia de aceste facilitati IMM-urile care au fost infiintate de cel putin trei ani si au inregistrat profit in fiecare an. Sunt excluse firmele care au primit subventii de la stat sau au realizat mai mult de 20% din venituri din contracte cu autoritati sau institutii publice ori din contracte cu companii cu capital majoritar de stat.Facilitatile fiscale respective se vor acorda in limita unui castig salarial mediu brut pe economie din anul anterior pentru fiecare din cei cinci salariati carora li se poate aplica aceasta schema de sprijin.Facilitatile fiscale se aplica tuturor firmelor care se incadreaza in conditiile prezentate si nu doar celor alese de institutii ale statului in urma unor procese birocratice. Prin urmare nu este nevoie de consultanti pentru a beneficia de pe urma facilitatii.