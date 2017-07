Mugur Isarescu, despre impozitul pe cifra de afaceri: Nu cred ca a plecat de la noi

"Ideile, impozitul pe cifra de afaceri, de exemplu in Statele Unite se numeste "sales tax", deci impozit pe vanzari, e in orice carte de "economics". Deci ce facem, cenzuram idei sau...? Nu stiu daca a plecat de la ei, dar dumneavoastra puteti sa ii intrebati pe cei de la Guvern. Impozitul pe cifra de afaceri este un impozit care este in anumite tari ale lumii. Eu nu spun ca este bine sau este rau. Eu va spun ca discutia pe tema aceasta ca este o idee care a plecat de la cineva de la Banca Nationala, ce valoare are daca ar fi plecat de la cineva de la Banca Nationala? Niciun fel de valoare. Important este cine o recepteaza si cine vrea sa o puna in practica, daca o recepteaza cineva si daca vrea sa o puna in practica. Intrebarea pe care mi-o puneti mie trebuie sa o puneti celor de la Finante, nu Bancii Nationale si nu cred ca a plecat de la noi, daca vreti sa va raspund direct. Ce facem? Punem cenzura pe mintea oamenilor sau ii intrebam de ce gandesti asa si nu gandesti altfel? Nici nu stiu daca e de stanga sau de dreapta o asemenea idee", a explicat Isarescu, intrebat daca ideea impozitului pe cifra de afaceri a plecat de la reprezentanti ai BNR.De asemenea, acesta a afirmat ca toata amplitudinea care s-a dat acestei "speculatii" i se pare ca este una politica. Guvernatorul BNR a mai precizat ca nu i se pare un lucru rau daca experti din cadrul bancii sunt consultati de un guvern sau altul."Avem un Comitet de Politici Macroeconomice si nu am discutat inca in acel Comitet, in mod concret, nu am avut un subiect despre politicile fiscale. Asta cu atat mai mult arata ca politica fiscala trebuie sa o discutati la Ministerul de Finante si la Guvern. Cand va veni timpul, probabil ca sedinta urmatoare cand va fi prin luna august, vom scrie in comunicat si atunci putem sa avem un punct de vedere la care a lucrat si Banca Nationala, ca institutie. Nu uitati ca la Banca Nationala lucreaza sute de specialisti. Ei sunt neutri in manifestarea lor publica, sau incearca sa fie neutri, dar sunt specialisti care pot sa aiba o inclinatie de stanga, de dreapta, de centru. Este absolut firesc, asa se intampla toate bancile centrale", a adaugat Isarescu.Potrivit noului Program de Guvernare, impozitul pe profit ar putea fi inlocuit cu un impozit pe cifra de afaceri in doua sau trei trepte incepand de anul viitor.