[P] Incepe jurizarea intrebarilor in campania aniversara EY "25 de intrebari pentru viitorul Romaniei"

Anca Harasim - Director Executiv AmCham

Cristian Hostiuc - Director editorial Ziarul Financiar

Catalin Stefanescu - Jurnalist, realizator al emisiunii "Garantat 100%"

Vasile Puscas - Profesor Universitatea Babes-Bolyai

Catalin Stancu - Director General Electrica

Steven van Groningen - Presedinte Raiffeisen Bank

Mihai Marcu - Presedinte MedLife

Daniel Dines - CEO UiPath

Catalin Pauna - Senior Economist Banca Mondial

Alaturi de Bogdan Ion - Country Managing Partner EY Romania si Vargha Moayed - Partener si Lider al departamentului de Asistenta in Afaceri, membrii juriului care vor alege cele mai relevante 25 de intrebari sunt:Intrebarile alese isi vor primi raspunsul cu ajutorul expertilor EY Romania. Initiat cu ocazia aniversarii a 25 de ani de activitate EY, proiectul a strans intrebari care ating domenii precum educatie, economie, sanatate, dar si sectoare de activitate mai putin prezente in reflectoarele publice, precum arhitectura sau protectia mediului.Colectia de intrebari si raspunsuri va fi publicata atat sub forma unei carti fizice, cat si in format digital in luna octombrie a acestui an.Printre intrebarile inscrise pe platforma www.25deintrebari.ro se regasesc: Putem sa inglobam tehnologia in munca noastra? Cum putem sa pregatim tanara generatie pentru viitorul pe care noi il construim azi? Ce as putea face pentru a aduce romanii inapoi in tara lor?