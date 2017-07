Grecia scapa de pedeapsa de la Bruxelles, iar Germania isi numara banii din dobanzile pe criza greceasca

Corespondenta din Germania

El a adaugat: "Iar cand aveti o tara cu cetateni care dau dovada de creativitate, spirit de inovatie, talent si care dispun de un inalt nivel de pregatire, atunci puteti sa aveti incredere intr-o astfel de tara".O remarca personala: Grecia a fost "ciuca batailor" vreme de multi ani, iar romanii s-au interesat indeaproape de subiectul "esecului grecesc" in cadrul UE, probabil cu temerea ascunsa ca Romania sa nu ajunga, la un moment dat, tot asa. Tot asa insemnand o tara aproape falita, in care sa se taie pensii si salarii la stat, in care se va ajunge sa se vanda din patrimoniul national si sa se traiasca sub spectrul unui bankrun la bancile in prag de insolventa.Romania este si ea monitorizata, de mult timp, pe justitie. Cu MCV-ul in carca si cu perpetuul stindard de "tara corupta", desi are un comisar european important si presedintele tarii e "pe cai mari" in unele tari din strainatate, n-am auzit incurajari de acest fel pentru Romania, ca pentru Grecia, de la mai-marii UE.Dar sa revenim la Grecia si cifrele sale actuale. Dupa un minus "de groaza" la buget in 2009, care a atins 15% din PIB-ul tarii, in 2016 Grecia a inregistrat, in premiera, un usor plus la buget, de 0,7%. Desi anul acesta cifrele se inrosesc usor, atingandu-se un minus de 1,2%, "pentru anul 2018 exista prognoze de revenire bune", a spus Moscovici.In anul 2009, a fost deschisa la Bruxelles procedura de deficit pentru Grecia, nu doar tara membra a UE, ci si membra in Eurozona. La un moment dat, a existat chiar varianta de a se reveni la drahma greceasca, stiut fiind faptul ca devalorizarea monedei nationale in raport cu Euro ar face exporturile mai ieftine si ar fi un fel de tampon monetar cu rol de echilibrare a finantelor si economiei nationale.Solutia aceasta nu s-a adoptat. In 2010, s-a decis acordarea primului pachet de ajutorare Greciei, careia i s-au cerut de catre "troica" economii la sange si reforme structurale in sistemul bugetar. De atunci, investitia UE si a Euro-statelor in resetarea finantelor grecesti s-a ridicat la 180 de miliarde euro.In articolul " Grecia, odiseea unui faliment ", prezentam o serie de cauze care au dus la aceasta situatie dezastruoasa.Mai sunt si alte cauze, detaliate in "Scandalul submarinelor grecesti", despre care am relatat pe Hotnews. http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-8614615-alba-neagra-scandalul-submarinelor-nemtesti-pentru-greci.htm In acest articol, scriam despre comanda de submarine, in valoare de 2,85 miliarde euro, facuta de guvernul grecesc la o firma germana. Aproape trei miliarde de euro, care apoi au lipsit la buget.Germania, campioana contabilitatii europene, a trimis consultanti care sa ajute fiscul grecesc sa recupereze bani de la evazionisti. Despre "Agentii fiscali germani in mars catre "lista rusinii" din Grecia" puteti citi aici Pe atunci, acum cinci-sase ani, imaginea de "dusman financiar" a Germaniei in Grecia se raspandise atat de tare, incat, pe pancartele de protest, Angela Merkel avea mustata hitlerista. A fost ceva adevarat din acest resentiment tintit?Poate ca da. S-a spus ca Germania isi salveaza propriile institute financiare active in Grecia si amenintate de un iminent faliment grecesc. Ce nu s-a spus atunci, insa se spune acum, la moment de bilant, este ca "Germania face cu ajutoare pentru Grecia un profit de miliarde", dupa cum titreaza Sueddeutsche.de Profitul efectiv s-ar ridica la 1,34 miliarde euro si "multi considera ca acesta ar trebui sa revina Greciei, in semn de adevarata solidaritate", dupa cum scrie corespondentul la Bruxelles al publicatiei citate.Partidul Verzilor din Germania a solicitat guvernului sa precizeze daca suma de 412 milioane de euro, care in bugetul federal apare la pozitia "Plata catre Republica Elena" a fost intr-adevar virata catre destinatar. Raspunsul secretarului de stat din Ministerul de Finante, Jens Spahn, ar fi fost ca "guvernul nu intentioneaza sa faca, momentan, acest transfer de bani".Autorul articolului din Sueddeutsche.de, Daniel Brössler, afirma ca acesti bani sunt "parte dintr-o suma mai mare […] si anume profituri din creditele si cumpararile de obligatiuni in favoarea Greciei". Suma totala s-ar ridica la 1,34 miliarde euro, "dupa cum reiese din diverse detalieri ale Ministerului de Finante, pentru Verzi".Dobanzi profitabile ar fi obtinut si Banca Centrala Europeana, care in 2010 a demarat un program de cumparare a titlurilor de stat (SMP) – intre timp incheiat-, pentru a ajuta tarile aflate in criza. "An de an, aceste titluri produc profituri, pe care BCE le vireaza bancilor centrale ale tarilor din Eurozona". In 2016, acestea ar fi fost in valoare de 1,147 miliarde euro, in 2017 sunt, pana acum, 901 milioane euro. Partea Germaniei la SMP ar fi fost 952 milioane euro.E vorba de multe cifre si chestiuni financiare la nivel inalt. Insa a face bani pe falitii temporari ai unei comunitati, cum se doreste a fi Comunitatea Europeana, este considerat de unii drept "imoral" si "nesolidar". In acest sens, Sven-Christian Kindler, purtatorul de cuvant al Verzilor in probleme bugetare, din Bundestag, spune: "Poate ca este legal ca Germania sa castige din criza greceasca. Legitim, in sensul moral al solidaritatii, nu e".Iar expertul UE al Verzilor din Parlamentul german, Manuel Sarrazin, se alatura acestui punct de vedere, spunand ca "nu e posibil ca Wolfgang Schauble [n.r. ministrul german de Finante] sa asaneze bugetul german cu profituri din dobanzi de la greci".Acestor opinii, am adauga faptul ca 2017 e in Germania anul alegerilor parlamentare cand se decide cine va fi sau va mai fi cancelar. In acest context, un buget rotunjor ajuta, evident, la crearea de simpatii electorale in sensul dorit.