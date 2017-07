Eugen Teodorovici, consilierul premierului, se gandeste la impozitarea Bisericii Ortodoxe: BOR trebuie sa inteleaga si sa aleaga, traim in secolul XXI

Teodorovici, fost ministru de Finante, a fost intrebat joi seara, invitat la emisiunea " In fata ta " de la Digi24, daca va initia demersurile de impozitare a Bisercii Ortodoxe. Acesta a raspuns ca este vorba despre o discutie "cu BOR pentru a gasi o cale comuna, de comun acord, cu cei din Biserica, pentru o astfel de abordare"."Fie sa retrocedam ce au de retrocedat, si atunci gasim o cale de impozitare, pentru ca mi se pare normal..." a continuat acesta, subliniind ca, daca se calculeaza cu cat a finantat statul roman Biserica in ultimii 27 de ani "o sa vedem ca sunt sume foarte importante".Eugen Teodorovici a precizat ca "trebuie sa gasim un echilibru" si si-a exprimat convingerea ca propunerea pe care o va inainta "va fi acceptata de catre BOR".Acesta a lansat si un avertisment voalat la adresa BOR, afirmand ca "mai sunt si alte subiecte de unde statul poate sa aduca bani si pe care cu siguranta Biserica nu le indrageste". "Nu vreau sa dau exemple dar cred ca cu totii ne putem gandi la multe astfel de zone", a adaugat consilierul premierului.Intrebat daca este vorba despre o eventuala impozitare a prostitutiei, Eugen Teodorovici a evitat un raspuns direct, marginindu-se sa afirme: "Sunt subiecte pe care probabil Biserica nu le indrageste dar trebuie sa gasim un compromis"."Iar biserica trebuie sa inteleaga si sa aleaga, traim in secolul XXI, este nevoie de bani, de foarte multi bani", a incheiat acesta.