Mihai Tudose l-a chemat la Guvern pe ministrul de Finante pentru a discuta despre incadrarea in tinta de deficit si combaterea evaziunii (surse)

Mihai Tudose si Ionut Misa au discutat despre masurile necesare pentru care tinta de deficit sa nu fie depasita, iar disciplina financiara a statului sa fie intarita.Alte subiecte abordate au fost combaterea evaziunii fiscale si mentinerea predicitibilitatii Romaniei pe plan economic si fiscal, au mai precizat sursele citate.Impozitul pe cifra de afaceri nu va fi introdus, Romania ramanand predictibila in ceea ce priveste sistemul financiar-fiscal, a dat asigurari premierul Mihai Tudose la finalul intrevederii pe care a avut-o marti cu liderii europeni, precizand ca acest subiect a fost abordat in discutiile avute cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Consiliului European."Am reiterat, din nou, foarte ferm, ca nu vom introduce acel impozit suplimentar pe cifra de afaceri, ca suntem predictibili in ceea ce priveste sistemul financiar-fiscal si ca din tot ceea ce inseamna simularile noastre de acum si asteptarile noastre vom ramane in tinta de 3%", a declarat prim-ministrul, la BruxellesMihai Tudose a afirmat ca devine din ce in ce mai clar ca impozitul pe cifra de afaceri "nu poate fi introdus"."Am atins subiectul cu domnul presedinte Juncker asupra unei directive europene de anul trecut, care prevede, printre altele, un efort conjugat al statelor europene de transparenta si interconectivitate pe informatii financuiare pe multinationale sau firme care isi externalizeaza profitul, ducand la diminuarea artificiala a profitului si a bazei de impozitare. Este o directiva importanta, pe care va trebui sa o implementam oricum, dar aici vorbim despre principiul ca fiecare agent economic sa-si plateasca impozitul acolo unde obtine profitul, iar ce vorbeam noi inainte este un pic pe langa acest subiect, pentru ca el nu-si mai externalizeaza profitul, ci il ascunde in afara UE. Si domnia sa are dreptate cand spune ca trebuie sa gasim mecanisme aici, dar nu o sa implementam nimic care sa rezolve un caz si sa strice buna functionare a altor agenti economici corecti¬, a aratat Tudose.De asemenea, primul-ministru Tudose l-a asigurat pe presedintele Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, ca va tine deficitul bugetar sub 3% si va accelera absorbtia de fonduri europene, in acest sens urmand sa intocmeasca o lista cu lucruri care trebuie facute pentru reducerea birocratiei si cresterea absorbtiei.