Premierul Tudose, dupa intalnirea cu coalitia de guvernare: Considerati incheiat subiectul impozitului pe cifra de afaceri

"Nu aplicam impozitul pe cifra de afaceri", a spus Tudose, precizand ca a prezentat coalitiei de guvernare analiza impactului eventualei aplicari a acestei taxe."Considerati incheiat acest subiect", le-a spus el ziaristilor.Acesta a sustinut ca mentionarea unui impozit pe cifra de afaceri a fost inclusa in programul de guvernare ca "un mijloc de a incerca sa evitam anumite zone in care anumiti actori economici au impresia ca sunt mai dibaci ca noi. Pana acum le-a reusit".In perioada urmatoare, guvernul are in vedere implementarea directivei europene care isi propune sa combata diminuarea bazei de impozitare practicata de unele mari companii astfel incat "impozitul sa se plateasca unde se face profit".Primul ministru a criticat faptul ca "sunt agenti economici foarte mari care de zeci de ani raporteaza senini ca nu au avut niciun profit" iar sistemul informatic unitar care se doreste a fi realizat de catre Ministerul Finantelor si ANAF se va putea vedea "in timp real" "cum pleaca banii nejustificat din tara".