Cine este si ce avere are Mirela Calugareanu, noua sefa a Fiscului

Mirela Calugareanu este functionar de cariera, ocupand anterior functii de conducere la Directia Generala de Administrare Mari Contribuabili si la Directia Regionala a Finantelor Publice Bucuresti.Ea este doctorand al Universitatii Lucian Blaga din Sibiu, potrivit unui articol publicat in Romanian Economic and Business Review ().In 2007, ea a luat cu 95 de puncte din 100 posibile examenul pentru intrarea in breasla consultantilor fiscali.Potrivit declaratiei de avere depusa in iunie anul acesta, Mirela Calugareanu are patru terenuri impreuna cu sotul (Paul Calugareanu - sef de serviciu la Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1). Trei sunt intrevilane, dintre care doua in Bucuresti - de 112 respectiv 336 mp, si unul in judetul Giurgiu - de 2000 mp, si unul agricol de 40400, acesta din urma fiind o mostenire.De asemenea, detine patru imobile impreuna cu sotul: o casa si un apartament in Bucuresti, o casa in Bucuresti mostenita in 2015 si o casa de vacanta in judetul Giurgiu.La capitolul autoturisme, aceasta a trecut un Land Rover din 2010.Aceasta a vandut o masina anul trecut, in valoare de 7000 euro.Calugareanu are si un depozit bancar de 60.000 euro deschis in anul 2008 si alti 18.000 euro nedepusi in cont.Ca director executiv ANAF Bucuresti, Calugareanu a incasat anul trecut 105.000 lei.