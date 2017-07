Premierul Tudose: Nu este momentul acum pentru impozitul pe gospodarie, suntem insuficient pregatiti

"Impozitul pe gospodarie nu era neaparat facut sa aduca mai multi bani la buget. Era facut sa usureze povara fiscala pe cetatean. Era mai bine pentru el sa-si poata deduce anumite cheltuieli pentru care astazi nu-i da nimeni factura, nu-i da nimeni chitanta sau bon. E la mica intelegere, iar el plateste oricum", a declarat Mihai Tudose.Premierul a aratat insa ca impozitul pe gospodarie va fi introdus doar cu o pregatire temeinica. "Nu este momentul acum, nu suntem pregatiti. Va trebui sa lucram foarte bine la implementarea acestui tip de impozitare atat din punct de vedere al structurii statului, pentru ca este vorba si de o componenta tehnica, cat si o componenta umana - acei consultanti fiscali platiti de stat si care ii ajuta pe cetateni. E foarte greu sa presupunem noi acum ca toata populatia Romaniei va sti sa completeze formularele, cum se fac deducerile in acest sistem, dar voi fi acei consultanti fiscali care asta vor face", a spus Tudose.El a spus ca Guvernul nu renunta la intentia anuntata anterior, dar a evitat sa dea un termen clar. "Cat de repede se poate, dar nu fortand. Un an, doi sau trei, dar asta este o tinta spre care trebuie sa ne indreptam daca vrem sa fim o tara normala, civilizata. Pe langa partea de stat, care tine de Guvern, va trebui sa lucram si la acceptarea acestui sistem de catre populatie si ca acesta este un bine pentru cetateni", a afirmat seful Guvernului.Acesta a precizat ca toate schimbarile fundamentale in politica fiscala a statului roman se vor face doar in urma unor dezbateri publice prealabile. "Romania este si va fi o tara stabila din punct de vedere politic si fiscal. Cand se va modifica ceva, se va modifica doar cu consultare publica extinsa, nu prin ordonante", a conchis Mihai Tudose.