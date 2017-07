Consiliul National al IMM-urilor cere Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta contributiilor sociale pentru contractele part-time

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca Ordonanta de Guvern prin care se introduce plata contributiilor de asigurari sociale la nivelul salariului minim brut pentru contractele de munca part-time afecteaza in esenta sa dreptul de proprietate al angajatorului, ceea ce contravine articolului 44 din Constitutie, si solicita Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate, "raportat la incalcarea dreptului de proprietate al angajatorului, prin obligarea acestuia de a plati contributii sociale mai mari decat munca prestata de salariat in baza raporturilor de munca", informeaza News.ro.





Guvernul a aprobat, joi, in sedinta, o Ordonanta privind introducerea pentru angajatori a obligatiei de a plati CAS si CASS la nivelul salariului minim, in prezent de 1.450 lei, pentru salariatii cu timp partial de munca, indiferent daca remuneratia este sub nivelul salariului minim, exceptie de la aceasta prevedere facand elevii, studentii si pensionarii.





"CNIPMMR nu sustine instituirea platii obligatorii a contributiei de asigurari sociale datorata de angajatori la nivelul salariului minim brut in plata in cazul in care castigul lunar brut este sub nivelul salariului minim brut pe tara in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial", spun oficialii Consiliului.





Potrivit reprezentantilor IMM-urilor, unul dintre motive este faptul ca pe piata fortei de munca, caracterizata prin flexibilitate, sunt des intalnite situatiile in care un angajator nu are nevoie de un salariat cu norma intreaga, timp de opt ore/zi, ci doar pentru o norma cu timp partial.





"In raport cu noua reglementare pe piata muncii va avea loc o disponibilizare a persoanelor care sunt angajate doar cu timp partial", mentioneaza ei.





In plus, nu a fost realizat Testul IMM, prin care sa fie reliefat efectul asupra IMM-urilor, in situatia cresterii fiscalitatii pe forta de munca.





"Chiar in situatia existentei unui contract individual de munca cu norma intreaga, daca salariatul are absente sau nu lucreaza 40 de ore, din motive independente de vointa angajatorului, acesta va fi obligat sa platesca contributii sociale la valoarea salariului minim brut, desi salariatul nu isi respecta programul de munca", puncteaza conducerea CNIPMMR.





Mai mult, se produce o crestere a fiscalitatii pe forta de munca pentru angajatori deoarece acestia nu beneficiaza de munca salariatului opt ore, ci doar o fractiune din aceasta perioada, fiind platit corespunzator numarului de ore muncit, neexistand motive sa plateasca pentru contributii sociale pentru opt ore.





Reprezentantii CNIPMMR considera ca aceasta masura nu va combate munca la negru.





"Nu este normal sa fie sanctionati toti angajatorii pentru ca exista angajatori care utilizeaza munca nedeclarata", adauga ei.





Acestia atrag atentia ca in cadrul Consiliului Economic si Social, toate partile, inclusiv sindicatele, au votat impotriva acestei modificarii a Codului fiscal si, implicit, a cresterii fiscalitatii pe forta de munca.