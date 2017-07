Tudose ingroapa taxa de solidaritate: O putem trece la categoria discutate si uitate

Reamintim ca taxa de solidaritate a aparut in programul de guvernare al noului Executiv chiar in noaptea ce a precedat investirea guvernului, nefiind dezbatuta anterior in public de coalitia PSD-ALDE. De altfel, liderii ALDE s-au pronuntat impotriva acestei noi taxe, care ar fi urmat sa se aplice persoanelor cu venituri mari.Soarta taxei a fost neclara, Tudose si Dragnea facand declaratii contradictorii in ultimele saptamani. Prin declaratia de astazi, premierul Tudose pare sa fi renuntat complet la aceasta idee.