Guvernul Rusiei anunta o crestere economica peste asteptari in trimestrul II, de 2,7%

Potrivit acestuia, produsul intern brut al Rusiei, care e iesit la sfarsitul lui 2016 din doi ani de recesiune, a crescut in trimestrul II cu 2,7% in cifre anualizate, fata de 0,5% in primul.Aceasta estimare a guvernului, mult mai optimista decat cea a bancii centrale, ramane sa fie confirmata de serviciile de statistica, care va publica cifrele oficiale in saptamanile urmatoare.Rusia a inregistrat in trimestrul IV din 2016 o prima crestere a PIB-ului (+0,3%) dupa doi ani de recesiune provocata de prabusirea preturilor la hidrocarburi si de sanctiunile occidentale legate de criza ucraineana.Avand in vedere aceste date, "previziunea noastra pentru acest an de 2% pare un pic prudenta", a subliniat Oreskin.