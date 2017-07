Investitiile statului roman s-au prabusit: au scazut aproape la jumatate in primele sase luni ale anului

In prima jumatate a acestui an, sub guvernul PSD-ALDE condus de Sorin Grindeanu, cheltuielile pentru investiții (care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 6 miliarde lei (0,7% din PIB), in timp ce anul trecut au fost de 11 miliarde de lei (1,5% din PIB).Este pentru prima oara in ultimii cinci ani cand diferentele de la an la an sunt atat de mari la cheltuielile de investitii.In aceeasi perioada, deficitul bugetar a crescut de la 3,9 miliarde de lei in 2016 la 6,3 miliarde de lei.Cifrele oficiale facute publice astazi confirma o realitate economica reclamata de actorii economici in ultimele luni: guvernul a inghetat practic marile proiecte de infrastructura (rutiera, feroviara, energie, sportive etc). Tot mai multe companii de constructii, atat romanesti cat si straine, isi vad planurile de afaceri afectate de tergiversarea lucrarilor deja antamate sau de intarzierea licitarii unor noi proiecte.Europarlamentarul Siegfried Mureşan (PMP) a criticat si el, intr-un comunicat, scaderea dramatica a investitiilor: "Veniturile la buget au crescut cu 8,8 miliarde de lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu toate acestea deficitul bugetar aproape s-a dublat, de la 3,9 miliarde de lei, la 6,3 miliarde de lei. Bani risipiţi pe cheltuieli iresponsabile, nesustenabile economic, în timp ce cheltuielile cu investiţiile, adică cele care contribuie la crearea de locuri de muncă şi la întărirea economiei pe termen lung, s-au redus la aproape jumătate în primele şase luni, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, de la 11 miliarde lei la 6 miliarde de lei".