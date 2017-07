Anunturi confuze de la Ministerul Finantelor si Guvern privind trecerea CAS si CASS din sarcina angajatorului in cea a angajatului: Finantele spun ca cele doua contributii vor fi datorate de catre angajat dar platite de angajator

Intrebat in mod repetat de ziaristi in ultimele zile ce se intampla cu CAS si CASS, premierul a raspuns ca "ele vor ramane pe modelul actual"."Nu stiu de unde tot scoateti lucrul acesta. Spuneti-mi si mie cine v-a spus dumneavoastra ca cele doua (CAS si CASS - n.r.) ... Nu, ele vor ramane pe modelul actual. Toate taxele de genul acesta, CAS, CASS, vor fi platite de angajator, fiindca astfel riscam", dclara nu mai tarziu de marti premierul Tudose, intrebat despre posibila trecere a platii CAS si CASS din sarcina angajatorului in cea a angajatului. (sursa - Agerpres)Comunicatul ministerului de Finante, pe care il publicam mai jos, pare insa sa-l contrazica:"Ca urmare a solicitarilor primite din partea presei si a mediului de afaceri referitoare la clarificarea aspectelor legate de transferul obligatiilor privind CAS si CASS datorate de angajator catre angajat, facem urmatoarele precizari:Programul de guvernare 2017 - 2020 contine un pachet de masuri ce vizeaza contributiile sociale obligatorii, care urmeaza a se implementa incepand cu 1 ianuarie 2018.Astfel, nivelul contributiilor sociale obligatorii urmeaza sa se diminueze cu 4,25 puncte procentuale, respectiv de la 39,25% la 35%. De asemenea, cu aceeasi data de 1 ianuarie 2018, se are in vedere si reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%.In acest sens, sumele reprezentand CAS si CASS, care in prezent sunt datorate de angajator in nume propriu vor fi preluate de catre angajat. Aceasta masura va asigura angajatului cresterea punctajului luat in calcul la stabilirea pensiei si implicit o pensie mai mare.Masurile nu vor implica cresterea cheltuielilor salariale pentru angajator. Totodata, avand in vedere si scaderea cotei de impozit pe venit, nici venitul net al angajatului nu va fi afectat".