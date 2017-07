Ionut Dumitru (Consiliul Fiscal) despre pensiile speciale : Intentia Guvernului e corecta, poate indrepta o situatie aberanta

In opinia lui Ionut Dumitru, "e o intentie absolut corecta. Sa ne aducem aminte ca a fost o batalie foarte lunga pana in 2011 sa introducem principiul contributivitatii pentru toate pensiile si practic, pensiile speciale la acel moment au fost reintroduse in sistemul normal de contributivitate. Ce inseamna lucrul asta? Daca ai contribuit mai mult sau mai putin, vei avea o pensie mai mare sau mai mica, bazata pe acele contributii. Pensiile speciale nu se bazeaza pe contributii, nu au nici o legatura cu contributiile. De fapt, beneficiarii acestor pensii speciale nu au avut niciodata contributii, ei nu au contribuit la sistemul de asigurari sociale, la pensie. In schimb, pensia pe care o primesc nu are legatura cu contributiile pe care le-ar fi avut, ci se bazeaza pe un principiu absolut arbitrar, un procent din veniturile realizate de regula in ultimii ani de activitate".