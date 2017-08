Modificarea majora a platii TVA naste controverse: Cei mai mari investitori romani si straini avertizeaza ca firmele vor avea probleme de cash-flow

"CDR a sesizat Guvernului ca propunerea legislativa de introducere a sistemului privind plata defalcata a TVA va genera dificultati de cash-flow majore pentru contribuabilii onesti si blocaje operationale semnificative pentru toate partile implicate - trezorerie, institutii de credit si ANAF - si a solicitat consultarea prealabila a Comisiei Europene si efectuarea unui studiu de impact profund cu privire la costurile si beneficiile aferente tuturor partilor implicate. CDR sustine fara echivoc lupta impotriva evaziunii fiscale, dar in masura proportionala si fara a genera povara administrativa suplimentara", se arata intr-un comunicat al CDR, citat de Agepres.Reamintim ca Guvernul vrea sa oblige firmele inregistrate in scopuri de TVA ca, de la 1 octombrie 2017, sa-si deschida cate un cont pentru plata taxei pe valoare adaugata (TVA), potrivit uui proiect de ordonanta prin care Ministerul Finantelor vrea sa instituie sistemul "split VAT￯ in Romania. Proiectul prevede si amenzi pentru cei care incalca oligatiile de plata a TVA prin acest sistem.Guvernul vrea sa introduca acest nou sistem pentru a diminua evaziunea fiscala.arata ca firmele care cumpara bunuri si servicii au obligatia de a plati catre furnizori/ prestatori intreaga contravaloare a achizitiilor de bunuri/prestarilor de servicii, inclusiv TVA aferenta, prin virarea intr-un cont bancar indicat de furnizor/prestator, in numerar/substitute de numerar, instrumente de plata etc.Guvernul se plange ca furnizorii sau prestatorii incaseaza astfel TVA aferenta operatiunilor taxabile efectuate, dar ca nu intotdeauna platesc catre bugetul de stat taxa datorata, utilizand sumele incasate cu titlul de TVA de la clienti in alte scopuri.Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) este formata din reprezentanti ai investitorilor romani si straini in Romania, fiind condusa de un Consiliu Director format din presedintii si vicepresedintii a sase asociatii de business: Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Camera de Comert Americana in Romania (AmCham), Camera de Comert Franceza in Romania (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Consiliul Investitorilor Straini (FIC) si Romanian Business Leaders (RBL).