USR critica guvernul Tudose: va bloca economia Romaniei prin introducerea obligatiei de a avea un cont separat pentru TVA

Partidul Uniunea Salvati Romania avertizeaza ca prevederile Ordonantei Guvernului prin care se introduce obligatia de plata defalcata a TVA "vor duce la un blocaj total in economie", se mai arata in comunciatul citat.Banii contribuabililor din TVA vor fi blocati intr-un cont separat care nu vor putea fi folositi decat cu aprobarea ANAF. Astfel, exista riscul aparitiei unor situatii de abuz in care functionarii fiscului, intentionat sau nu, vor intarzia sa aprobe folosirea unor sume care de fapt si de drept sunt ale agentilor economici. Totodata, sanctiunea pentru plata gresita a TVA, de 50% din suma, este disproportionata in raport cu abaterea facuta de comerciant, spun reprezentantii Uniunii Salvati Romania."Contul de TVA va fi o birocratie in plus care va ingreuna si mai tare mediul de afaceri din Romania. Si asta pentru ca la noi, evaziunea fiscala se combate prin a-i trata pe toti ca pe niste infractori si, mai ales, incepand cu cei mici", declara deputatul USR, Claudiu Nasui, membru in Comisia de buget - finante din Camera Deputatilor.Nasui arata ca doar Italia a implementat un asemenea sistem, care e obligatoriu insa doar pentru entitatile publice: "In Italia experimentul a aratat ca gestiunea fluxurilor de cash s-a inrautatit pentru aceste companii, iar costurile comisioanelor cu tranzactiile bancare au crescut, ceea ce era de asteptat, pentru ca se dubleaza numarul de tranzactii", sustine deputatul Claudiu Nasui.