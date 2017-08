BREAKING NEWS Guvernul vrea sa scumpeasca motorina si benzina pentru ca i-au scazut incasarile din accize cu 768 milioane lei si pentru ca taxele sunt prea mici. Scumpiri de minimum 40 de bani / litru

Conform proiectului, noul nivel al accizei la benzina fara plumb va fi de 2.035,4 lei/1.000 de litri, ceea ce inseamna un plus de 379,04 lei fata de nivelul actual. Exact aceeasi majorare de 379,04 lei/1.000 litri va fi aplicata si la motorina.Acest lucru se traduce printr-o scumpire de minimum 40 de bani pe litru la pompa la benzina si motorina.Modificarile vor intra in vigoare de la 1 septembrie, potrivit proiectului citat.Mentionam ca, potrivit ultimei variante a Codului Fiscal in vigoare nivelul accizelor trebuia sa ramana neschimbat pana in 2020."Din analiza comparativa a incasarilor din accize aferente semestrului I alanului 2017, fata de semestrul I al anului 2016 a rezultat faptul ca in primul semestru al anului 2017, incasarile din accize aferente produselor energetice au scazut cu 767.633.796,55 lei", se spune in expunera de motive."In luna iulie 2017, taxele reprezinta 52% din pretul benzinei, respectiv 50% din pretul motorinei (in Romania), in conditiile in care, in medie, la nivelul Uniunii Europene, taxele cumuleaza 62% din pretul benzinei si respectiv 57% din pretul motorinei", se afirma in documentul Finantelor."In prezent, in tara noastra nivelul accizelor armonizate este exprimat in lei pe unitatea de masura. Potrivit directivelor Uniunii Europene statele membre isi pot exprima nivelurile nationale ale accizelor in alte unitati decat euro, cu conditia ca in urma conversiei in euro, nivelurile nationale ale accizelor sa nu se situeze sub nivelurile minime ale accizelor prevazute de legislatia Uniunii Europene.Cursul leu/euro aplicabil pentru efectuarea conversiei este cursul publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in prima zi lucratoare din luna octombrie, si se aplica incepand cu 1 ianuarie a urmatorului an calendaristic. Pentru benzina si motorina, nivelurile actuale ale accizelor practicate in Romania, raportat la cursul leu/euro publicat in prima zi lucratoare din luna octombrie 2016 sunt foarte aproape de limita minima prevazuta de legislatia Uniunii Europene.Astfel, in situatia in care cursul leu/euro publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ar depasi valoarea de 4,62 lei/euro, nivelurile actuale ale accizelor practicate in Romania pentru benzina si motorina ar deveni inferioare nivelurilor minime ale accizelor prevazute de legislatia Uniunii Europene pentru aceste produse accizabile.Din analiza comparativa a incasarilor din accize aferente semestrului I al anului 2017, fata de semestrul I al anului 2016 a rezultat faptul ca in primul semestru al anului 2017, incasarile din accize aferente produselor energetice au scazut cu 767.633.796,55 lei.esi in semestrul I al anului 2017 consumul de motorina a crescut fata de semestrul I al anului 2016 cu 253.078,18 mii litri, iar cel de benzina fara plumb a crescut cu 58.854,08 mii litri, incasarile au scazut cu 634.348.226,27 lei, respectiv 223.661.683,68 lei, motivele principale fiind scaderea, de la 1 ianuarie 2017, a nivelului accizelor prevazut pentru motorina, de la 1897,08 lei/1000 litri la 1518,04 lei/1000 litri, respectiv a nivelului accizelor prevazut pentru benzina fara plumb de la 2035,4 lei/1000 litri la 1656,36 lei/1000 litri, precum si scaderea cu un punct procentual a taxei pe valoarea adaugata.Scaderea nivelului accizelor pentru benzine si motorine a vizat in principal contracararea fenomenului de alimentare cu combustibil in alte state membre care practicau niveluri ale accizelor inferioare celor din tara noastra, si prin urmare aveau preturi la pompa mai scazute. In prezent, urmare analizei efectuate in ceea ce priveste nivelurile accizelor practicate de statele membre, se constata ca Romania are printre cele mai scazute niveluri ale accizelor, aproape de nivelurile minime prevazute de legislatia Uniunii Europene.Astfel, Romania a ajuns in iulie 2017 sa inregistreze cel mai mic pret al benzinei Euro-95 din Uniunea Europeana (0,997 euro pe litru cu taxe) si al treilea cel mai mic pret pentru motorina (0,977 euro pe litru cu taxe), dupa Luxemburg (0,955 euro pe litru) si Bulgaria (0,961 euro/litru).Daca Romania are cel mai mic pret din Uniunea Europeana al benzinei cu taxe, cand vine vorba de pretul benzinei fara taxe Romania este pe locul 15 in Uniunea Europeana cu un cost al benzinei mult peste tari producatoare de petrol precum Marea Britanie si Olanda, dar si peste tari precum Austria, Polonia, Bulgaria. Situatia este similara si in cazul pretului motorinei fara taxe, Romania se situeaza pe locul 17 in Uniunea Europeana ca pret, mult peste tarile producatoare de petrol precum Uniunea Europeana si Olanda, dar si peste tari precum Austria, Italia, Polnia, Bulgaria.In urma diminuarii fiscalitatii la inceputul anului 2017 s-a inregistrat o diminuare a ponderii taxelor in pretul carburantilor, care era oricum mai redusa comparativ cu nivelul mediu inregistrat la nivelul UE. Astfel, in luna iulie 2017, taxele reprezinta 52% din pretul benzinei, respectiv 50% din pretul motorinei (in Romania), in conditiile in care, in medie, la nivelul Uniunii Europene, taxele cumuleaza 62% din pretul benzinei si respectiv 57% din pretul motorinei.De asemenea, ponderea taxelor in preturile de piata ale carburantilor este mai redusa in prezent in Romania comparativ cu alte tari din regiune, precum Austria (60% in cazul benzinei si 55% in cazul motorinei), Polonia (57% in cazul benzinei si 54% in cazul motorinei) sau Bulgaria (53% pentru benzina si 51% pentru motorina).Astfel, desi diminuarea fiscalitatii a vizat reducerea preturilor de piata ale carburantilor, s-a constatat ca reducerea preconizata a fost atenuata de faptul ca preturile fara taxe ale carburantilor au inregistrat cresteri, astfel incat in prezent poderea taxelor in pretul carburantilor este cea mai redusa din Uniunea Europeana, fiind mult sub nivelul mediu inregistrat la nivelul UE."