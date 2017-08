Impozit majorat pentru terenurile nelucrate timp de doi ani - proiect MFP

"Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 100 lei/ha, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local", se spune in proiectul deordonanta publicat de Ministerul Finantelor.In acest moment, pentru un teren arabil situat in extravilan se plateste o suma rezultata din inmultirea sumei de 50lei/hectar cu un coeficient intre 1 si 8, functie de rangul localitatii.Acest lucru inseamna ca in cazul unei localitati de rangul 5, proprietarul unui teren nelucrat ar putea plati un impozit de trei ori mai mare.