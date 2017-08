Proprietarii de terenuri agricole lucrate nu vor mai plati impozite pentru acestea - proiect MFP

"La articolul 464, alineatul (1) dupa litera y) se introduce o noua litera, litera z), cu urmatorul cuprins : 'z) terenurile agricole lucrate'", se arata in proiectul MFP.Articolul 464 - "Scutiri" din Codul Fiscal prevede la alineatul (1) categoriile pentru care nu se datoreaza impozit/taxa pe teren.Pe de alta parte, acelasi proiect proiect prevede ca, "pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 100 lei/ha, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local".In acest moment, pentru un teren arabil situat in extravilan se plateste o suma rezultata din inmultirea sumei de 50 lei/hectar cu un coeficient intre 1 si 8, functie de rangul localitatii.Ce scrie in nota de fundamentare a actului normativ propus de MFP:"Agricultura si dezvoltarea satului romanesc reprezinta o prioritate absoluta in programul de guvernare. Astfel, prin noile politici agricole, sectorul agricol trebuie sa devina un motor de crestere economica si o sursa de locuri de munca pentru populatia din mediul rural".