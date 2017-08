Fermierii vor fi scutiti de impozitul pentru tractoare, utilaje si mijloace de transport agricole

"Se va datora impozitul pe mijloacele de transport pentru mijloacele de transport agricole de tipul tractoarelor, utilajelor agricole si altor mijloace de transport agricole, utilizate efectiv in domeniul agricol, detinute de catre- au prevazut in statut, ca obiect de activitate, 'agricultura';- au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli venituri si cheltuieli din aceasta activitate", se arata in nota de fundamentare."Agricultura si dezvoltarea satului romanesc reprezinta o prioritate absoluta in programul de guvernare. Astfel, prin noile politici agricole, sectorul agricol trebuie sa devina un motor de crestere economica si o sursa de locuri de munca pentru populatia din mediul rural", se spune in nota de fundamentare.Potrivit actualului Cod Fiscal, "Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol."