Cresterea accizei la carburanți poate aduce pierderi la bugetul de stat - transportatorii rutieri

"În România, consumul anual de carburant este de aproximativ 7 miliarde litri, din care 5 miliarde litri motorină și 2 miliarde litri benzină. În cazul în care statul va majora acciza cu 38 de bani pe litrul de motorină și benzină, transportatorii români care efectuează operațiuni de transport internațional vor fi obligați să alimenteze în afara țării, iar prin reorientarea alimentării a doar 15% din volumul actual de motorină vândut în România și a scăderii cu același procent al alimentării cu benzină, se anulează orice câștig ipotetic al statului român", se arata in comunicatul citat.Cei 38 de bani în plus la acciza actuală ar putea aduce statului 45,22 de bani (acciză + TVA) pentru fiecare litru de motorină sau benzină, suma colectată suplimentar prognozata de Finante pentru 2018 fiind de circa 3,16 miliarde lei. UNTRR anunta ca circa 70% din alimentările actuale ale transportatorilor internaționali (români și străini) de pe teritoriul României s-ar putea reorienta imediat în afara României.Un exemplu dat de UNTRR: un operator român care face transport internațional cu 200 de camioane și în prezent alimentează lunar 300.000 litri de motorină în România și 300.000 litri de motorină în afara României, în cazul majorării accizei la motorină va alimenta lunar cel puțin 500.000 litri de motorină în afara României și sub 100.000 litri de motorină în România).Transportatorii români anunta ca pot alimenta din Ungaria unde prețul motorinei net, fără TVA, și cu acciza recuperată este mai mic decât în România. La fel și în Austria, unde prețul motorinei net, fără TVA, este mai mic decât în România, iar TVA-ul se recuperează ușor.