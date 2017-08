Londra vrea sa negocieze cu Bruxellesul o uniune vamala temporara

Guvernul britanic doreste sa obtina o "perioada de tranzitie" cu UE in care Regatul va mentine o "legatura stransa" cu uniunea vamala europeana, care permite libera circulatie a marfurilor, a subliniat ministrul, intr-un comunicat."O abordare posibila ar fi sa avem o uniune vamala temporara intre Marea Britanie si UE", precizeaza acecsta, adaugand ca "in aceasta perioada de tranzitie care va fi negociata cu Bruxellesul, Marea Britanie va incerca sa negocieze noi acorduri comerciale ambitioase in intreaga lume".Interogat de BBC, ministrul David Davis a aratat ca aceasta perioada de tranzitie ar putea dura "ceva de genul doi ani" si ar trebui sa fie incheiata pana la urmatoarele alegeri parlamentare, prevazute in 2022.Numerosi experti au afirmat ca va fi extrem de dificil daca nu imposibila negocierea unui nou acord comercial intre Marea Britanie si UE inainte ca tara sa nu paraseasca blocul comunitar, in martie 2019. Dar aderarea tarii la uniunea vamala europeana impiedica negocierea de acorduri comerciale bilaterale.Patronatul britanic a calificat drept "incurajatoare" propunerea guvernului. "Timpul trece si acum este important sa oferim cat mai rapid posibil companiilor increderea necesara pentru a putea continua sa investeasca", a declarat Josh Hardie, directorul adjunct al principalei organizatii a angajatorilor, CBI.Negocierile de iesire din UE au inceput in iunie pe trei chestiuni: viitoarele drepturi ale cetatenilor europeni instalati in Marea Britanie, aspectul financiar al divortului si chestiunea granitei irlandeze.Londra va publica miercuri pozitia sa privind granita dintre Irlanda de Nord si republica Irlanda, in timp ce o noua sesiune de negocieri este prevazuta la finele lui august la Bruxelles.