[P] Camera Consultantilor Fiscali organizeaza examen de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent in Bucuresti, in data de 4 noiembrie 2017

Detalii pentru consultant fiscal ( click aici )

) Detalii pentru consultant fiscal asistent (click aici)

candidatii la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii

candidatii la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal asistent trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii

pe site-uliar dosarele se depun - in aceeasi perioada - direct sau se transmit, prin servicii postale cu confirmare de primire, la adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, Bucuresti.Confirmarea inscrierii, numarul de inregistrare si modul de solutionare a cererii de inscriere, se fac prin afisare pe site-ul CCF, numai dupa primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru inscriere si inregistrarea acestuia.Potrivit art. 4 alin. (1) din OG nr.71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani in una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;b2) administrare fiscala;b3) elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;b4) activitate financiar-contabila;b5) activitate didactica universitara in domeniul finantelor publice, fiscalitate, politici fiscale si bugetare, contabilitate financiara, finantele institutiilor publice;b6) activitate de consultant fiscal asistent;c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la lit. b);d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;Potrivit art. 4 alin. (2) din OG nr.71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,a) sa aiba calitatea de licentiat al unei institutii acreditate de invatamant superior cu durata stabilita de lege;b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 2 ani;c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) din OG nr.71/2001;d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.Informatii suplimentare se pot obtine pe site-ulsau la tel.021/3110966.