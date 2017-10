Taxa de solidaritate de 2% din salariile romanilor va merge aproape in totalitate la "anumite cheltuieli sociale" / Guvernul a mutat toate contributiile la angajat si apoi a pus inca una pe angajator

Restul de 10% din cei 2% aplicati fondului de salarii, adica 0,2% va merge tot la buget si va fi folosit, spune Misa, pentru achitarea contributiilor sociale ale salariatilor companiilor care au intrat in insolventa.Ministrul a precizat ca proiectul este deja pe circuitul de avizare si va intra in vigoare de la 1 ianuarie.Misa a spus ca, de la 1 ianuarie, contributiile sociale vor fi de 35% la angajat si de 2% la angajator. Acest lucru inseamna ca guvernul, dupa ce a mutata toate contributiile sociale in sarcina angajatului, a mai instituit o astfel de contributie si pentru angajator.Ministrul a insistat de mai multe ori ca, prin noul sistem al contributiilor, nu numai ca vor creste salariile angajatilor, dar nu va fi un efort suplimentar din partea angajatorului.Misa a afirmat si ca a existat si pana acum o taxa de 0,25%, in baza legii 200/2006 pentru un fond de sprijinire a salariatilor pentru care angajatorul nu plateste contributii si ca aceasta este redusa prin noile prevederi la 0,2%, adica o zecime din noua contributie de solidaritate de 2%.