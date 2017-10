Michael Bloomberg: Londra va ramane centrul financiar al Europei si dupa Brexit

"Parisul se va descurca bine, pentru ca unii se vor muta la Paris si se vor dezvolta acolo, la fel ca si Frankfurt si Amsterdam si alte orase", a spus fostul primar al New Yorkului. Dar chiar daca Londra "se va descurca mai putin bine decat ar fi facut-o daca ar fi ramas in UE, asta nu va distruge Londra", a subliniat el.El a citat printre avantajele capitalei britanice marimea sa, mediul favorabil pentru familii, limba engleza, reteaua de transport si comunicatii - intr-un moment in care lumea finantelor din Regat se teme ca isi va pierde suprematia financiara europeana dupa Brexit.Noul sediu european al agentiei de informatii financiare Bloomberg va regrupa circa 4.000 de angajati ai companiei aflati in Londra in aceeasi cladire, in centrul City-ului.Situat pe un fost templu roman dedicat zeului Mithras, descoperit atunci cand au inceput lucrarile de constructie, in urma cu zece ani, sediul are 7 nivele, o imensa scara in spirala si un zid vegetal.