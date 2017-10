Mihai Tudose: Nu il schimbam pe Ionut Misa din functia de ministru al Finantelor / Deficitul bugetar pe anul acesta este sub 3% din PIB

"Deficitul pe anul acesta este sub 3, si la anul tot sub 3. Imi permiteti sa comentez ce stiu eu, nu ce stiti dumneavoastra. Este sub 3, e 2,97 pe 2017, si tot asa pe 2018 este bugetul prognozat", a spus Tudose la Carei.Intrebat daca este nemultumit de ministrul Finantelor, Ionut Misa, premierul a spus: "Nu, nu este adevarat, ci dimpotriva. Nu intentionam (sa il schimbe din functie - n.r.). Guvernamental nu, politic nu", a declarat Tudose, citat de Agerpres.Si Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat sustinerea politica pentru Misa. "Am inteles ca am avut o intalnire de taina luni seara. Am avut o zi intreaga, vreo 18 ore de discutii pe buget si impreuna cu domnul Misa. N-a fost niciun conflict intre noi, sau intre premier si dl. Misa. E un ministru bun care munceste si va avea rezultate bune", a spus Dragnea, aflat si el la Carei, pentru ceremoniile dedicate Zilei Armatei.Reamintim ca Eurostat, institutul european de statistica, a anuntat marti ca Romania a inregistrat pe trimestrul 2 din acest an un deficit de 4,1% din PIB, cel mai mare deficit din intreaga Uniune Europeana. Guvernul si-a asumat un deficit de 2,97% din PIB pentru acest an.