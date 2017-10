Comisarul Gunther Oettinger: Exista premise ca Romania sa se incadreze in tinta de deficit bugetar de 3%

Intrebat in legatura cu faptul ca datele EUROSTAT arata ca deficitul a atins 4,1% si daca sunt sanse sa ne incadram in deficitul de 3%, comisarul european a raspuns: "Baza pe care o are Romania este in continuare una relativ buna, aveti un grad de indatorare per ansamblu relativ bun si de asemenea, o dezvoltare, o crestere economica relativ buna. Cei 3% sunt recomandarea noastra de a va incadra in acest obiectiv de 3%. Consider ca atat pentru acest an, cat si pentru anul urmator, exista premise ca Romania sa se incadreze in aceasta tinta de 3%".El a adaugat ca CE, precum si specialistii si membrii reprezentanti ai Guvernului si cei de la EUROSTAT se afla legatura si comunica pe acest subiect.Oettinger a precizat inca ca politica bugetara nationala se afla in sarcina Guvernului national si in sarcina politicienilor romani.Potrivit datelor publicate marti de Eurostat, Romania a inregistrat un deficit bugetar de 4,1% din Produsul Intern Brut (PIB), cel mai mare din Uniunea Europeana (UE), dupa ce in primul trimestru a fost de 3,6% din PIB. Dupa Romania, cele mai mari deficite bugetare, date ajustate sezonier, le-au inregistrat Marea Britanie (3,4%), Franta (2,8%), Portugalia (1,6%), Slovacia (1,4%), Austria si Polonia (cu cate 1,2%).Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca deficitul bugeter pe trimestrul doi este de 4,1, asa cum arata datele Eurostat, insa a sustinut ca Guvernul a luat masurile necesare, iar "lucrurile au fost reasezate"."E important sa atingem acel deficit sub 3%, sa avem alocarile bugetare pentru pensii, pentru salarii. Am pus bazele proiectele pentru anul viitor si trebuie sa ne asiguram ca ele vor functiona, la anul. Am stabilit ca de la 1 ianuarie va intra legea salarizarii. Salariile vor fi majorate de la 1 ianuarie, iar punctul de pensie va creste si el, de la 1.000 de lei, la 1.100 de lei. Respectam programul de guvernare litera cu litera si cifra cu cifra. Da, pe trimestrul 2 deficitul este de 4,1%. Noi nu vorbim de trimestre. Important e cum va fi la finalul anului. Am reasezat lucrurile. Ati vazut la rectificare ca am asezat lucrurile", a spus Mihai Tudose, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Ministerul Finantelor a sustinut, miercuri, ca diferenta dintre cifrele mentionate in comunicatul Eurostat si datele publicate lunar pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), referitoare la deficitul bugetar, provine din metodologia de calcul."Diferenta dintre soldurile mentionate in comunicatul Eurostat si datele publicate lunar pe site-ul MFP provine atat din metodologia de calcul, sistemul european de conturi (SEC) utilizand metoda pe angajamente, cat si din impactul generat conform metodologiei de calcul a deficitelor trimestriale ajustate sezonier", se arata in comunicatul MFP.