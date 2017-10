Ministrul Finantelor, Ionut Misa, schimba numele "taxei de solidaritate" in "contributia asiguratoare pentru munca" si o majoreaza la 2,25%

Acesta a declarat, la inceputul sedintei de guvern, ca toate contributiile ramase in sarcina angajatorului dupa transferarea CAS la angajati, de 2,75% in prezent, "scad la 2,25%"."Contributiile ramase in sarcina angajatorului respectiv 2,75%, dupa transferul de 20 de puncte la salariat, scad de asemenea la 2.25% si vor acoperi riscurile de somaj, accidente, concediu medical, creante salariale", a declarat ministrul Finantelor.Va fi o singura "contribuie asiguratoare pentru munca", a spus Misa.La jumatatea lunii octombrie, Ionut Misa a anuntat, la Antena 3, o taxa de solidaritate de 2% , sustinand ca este vorba despre "o directiva europeana care reglementeaza pentru fondul de salarii o anumita taxa (...) O plateste angajatorul la fondul de salarii, sa aiba si el o responsabilitate fata de bugetul de stat".