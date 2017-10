Ionut Misa: Din 2018 introducem directiva europeana pentru combaterea externalizarii profiturilor multinationalelor / Deducere limitata a dobanzilor, impozit pentru sumele transferate in afara tarii

Odata cu introducerea acestei directive, se va impune o deducere limitata a dobanzilor si va exista un "imnpozit pentru sumele transferat in afara tarii de mult in incercarea (multinationalelor) de a-si reduce baza de impozitare", a spus ministrul Finantelor.In plus, "vor fi impiedicate transferurile unor grupuri de firme catre filialele lor din paradisurile fiscale si nu vor mai fi oferite beneficii fisclae obtinute prin aranjamente abuzive intre firme", a mai spus Misa.