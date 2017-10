DOCUMENTE Ministerul Finantelor a publicat proiectul de modificare a Codului Fiscal prin care schimba impozitul pe venit si plata contributiilor

Ministerul Finantelor a publicat pe site proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, precum si Nota de fundamentare. Proiectul provoaca o mica revolutie in politica fiscala: cota de 10% pentru veniturile persoanelor fizice (in loc de 16% acum), mutarea contributiilor in sarcina angajatilor, scaderea numarului de contributii si a valorii lor, impozitarea cu 1% a cifrei de afaceri la toate firmele cu cifra de afaceri sub un milion de euro.Proiectul a fost discutat in Guvern joi, in prima lectura. Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat la inceputul sedintei de Guvern ca modificarile vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018. Nici Guvernul, nici Ministerul Finantelor nu au anuntat un calendar public de discutii cu partenerii sociali si nici data la care preconizeaza adoptarea Ordonantei de Urgenta.In paralel, ministrul Muncii a anuntat ieri un proiect de Hotarare de Guvern pentru majorarea salariului minim brut la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018.