Dragos Anastasiu, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, dupa intalnirea cu premierul Tudose: Ingrijorare si tensiune in mediul de afaceri, cand se anunta lucrurile peste noapte

Anastasiu, care este si presedintele Camerei Germane de Comert, a precizat ca intalnirea cu primul ministru era prevazuta inainte de anuntarea acestor masuri, astfel incat reprezentantii CDR nu au venit "pregatiti cu calcule facut azi-noapte".Dragos Anastasiu a vorbit despre "necesitatea predictibilitatii" si a vorbit despre "ingrijorare si tensiune in mediul de afaceri cand se anunta lucrurile si peste noapte si cu implementare peste doua luni".In intalnirea care a avut loc la Vila Lac 1, reprezentantii mediului de afaceri si primul ministru au covenit "ca toate masurile sa nu intre in urmatoarea sedinta de miercuri", pentru a avea la o dispozitie inca o saptamana pentru "calcule si discutii".Astfel, va exista o sedinta speciala de guvern vinerea viitoare, in conditiile in care "premierul a acceptat aceasta prelungire", a mai spus Dragos Anastasiu.Intalnirea vine la o zi dupa o serie de madoficari masive in sistemul fiscal anuntate de ministrul de Finante si de ministrul Muncii. Printre acestea: cresterea salariului minim la 1.900 de lei, majorarea taxei de solidaritate la 2,25%, reducerea contributiilor la Pilonul II de pensii si impozit de 1% la companiile care au o cifra de afaceri sub 1 milion de euro.