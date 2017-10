Dragnea: Bugetele din 2017 si 2018 vor respecta tinta de deficit / Parteneriatul public-privat, adoptat prin OUG / Tariceanu: E necesar sa punem un plafon la cheltuielile materiale, dar nu vor exista concedieri

Dragnea a precizat ca, dupa o rectificare pozitiva in acest an, bugetul va respecta tinta de deficit sub 3% din PIB.Seful PSD a precizat ca modificarea Codului Fiscal va fi facuta prin ordonanta de catre Guvern si va include si modificarea unei prevederi reclamate de mai multi agenti economici in ceea ce priveste TVA.Este vorba, a spus Dragnea, despre faptul ca cei de la controlul fiscal "decid ei daca pe un lant de TVA pot decide sa nu restituie TVA daca ei considera ca agentul respectiv stia ca a patra sau a cincea firma nu a fost in regula cu plata TVA".Pe viitor, controlul fiscal va putea refuza returnarea TVA doar daca poate demonstra ca agentul stia "dincolo de orice indoiala"."Cade in sarcina celui care controleaza sa demonstreze ca agentul economic e vinovat, dincolo de orice indoiala", a subliniat Liviu Dragnea,Tariceanu, care a participat si el la sedinta, a mentionat ca s-a discutat despre necesitatea plafonarii cheltuielilor statului si este "posibil sa facem unele reduceri de cheltuieli", dar nu vor exista concedieri."Cred ca e necesar sa punem un plafon la cheltuielile materiale" deoarece "avem nevoie de de bani, inclusiv pentru investitii", a explicat seful ALDE.In cadrul discutiei liderilor coalitiei s-a discutat si despre necesitatea parteneriatului public privat in realizarii marilor infrastructuri.Astfel, a spus Dragnea, proiectul parteneriatului public privat va fi adoptat prin ordonanta de urgenta "saptamana asta sau saptamana viitoare".